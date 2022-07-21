Kayseri'de paraşüt kazası: 2 yaralı
Kayseri'de 2 kişi paraşütçü sert iniş yaparak yaralandı. Kaza, Talas ilçesinde bulunan paraşüt inme pistinde yaşandı. 2 paraşütçü uçuş sırasında sert iniş sebebiyle yaralandı.
- 21.07.2022 13:43
- Güncelleme: 21.07.2022 13:43
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1’i ağır olduğu öğrenilen 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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