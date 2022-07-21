Tatil sezonunda suyla temas edenler: Dış Kulak Yolu İltihabına dikkat

Dolayısıyla tatil sezonunda, mümkünse denize ve havuza gitmeden kulak sorunu, kulak iltihabı, kulak zarı problemi olanların muayene olup sonrasında tatile gitmelerinde fayda var” dedi.

Sıcak havaların gelmesiyle ve tatil sezonunun başlamasıyla birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Tatil sezonunda suyla temas edenler ve özellikle geçmişinde kulak sorunu, kulak iltihabı, kulak zarı problemi olanların bir Kulak Burun Boğaz hekimine muayene olup sonrasında tatile gitmeleri konusunda uyarıda bulunan Özel Tekden Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Uzmanı Ali Osman Aksoy, vatandaşların dış kulak yolu iltihabı sebebiyle tatillerini yarıda bıraktıklarını söyleyerek, önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.

‘KULAK, BURUN, BOĞAZ HEKİMİNE MUAYENE OLDUKTAN SONRA TATİLE GİDİLMELİDİR’

Suyla temas edeceklerin öncelikle kulak, burun, boğaz hekimine başvurmaları gerektiğini ifade eden Uzman Aksoy, “Dış kulak yolu iltihabı özellikle içinde bulunduğumuz mevsim itibari ile oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Hemen herkes hayatının bir döneminde dış kulak yolu iltihabı geçirmiştir. Özellikle havaların sıcak olması tatil, deniz, havuz sezonu dış kulak yolu iltihapları açısından önemli bir risk faktörüdür. Dolayısıyla tatil sezonunda, mümkünse denize ve havuza gitmeden özellikle geçmişinde kulak sorunu, kulak iltihabı, kulak zarı problemi olanların bir Kulak Burun Boğaz hekimine muayene olup sonrasında tatile gitmelerinde fayda var. Aksi halde tatili yarıda bırakmak durumunda kalanlar olabiliyor. Tatile gidip birkaç gün sonra çok ciddi kulak iltihapları, kulak ağrıları nedeniyle tatillerini yarıda kesen hastalarımız olabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘DENİZE VE HAVUZA GİRERKEN KULAĞA UYGUN APARATLAR KULLANMAK GEREKİR’

Dış kulak yolu hastalığının tedavisinden bahseden Uzman Aksoy, “Dış kulak yolu iltihapları orta kulak iltihabından farklı olarak oldukça ağrılıdır. Yani her şekilde hastayı doktora getirir. İlave olarak yüz, baş, boyun bölgesinde dayanılmaz kulak ağrıları, tabi hastalığın ve iltihabın şiddetine, kulak kanalındaki tıkanıklığa göre işitme kaybı gibi belirtileri bulguları olur. Tedavisi de öncelikle korumak lazım. Tıbbın her alanında bütün hastalıklarda olduğu gibi mümkünse önce hastalanmamak lazım. Hastalanmamak için dış kulak yolu açık olmalı, yaygın ismi kulak kiri olan bizim kulak serumen (kulaktaki salgı) dediğimiz kulak tıkacı ile kapalıysa bu havuzda, denizde su ile temasında, uzun süre sıcak su teması dış kulak yolunun iltihaplanmasına neden oluyor. Dolayısıyla kulak kiri gibi bir problem varsa öncelikle bunun temizlenmesi lazım. Daha öncesinde kulak enfeksiyonu yani dış kulak yolu iltihabı geçirenler, şeker hastalığı olanlar, kulak zarı olanlar kulağa su kaçırmamaları gerekiyor. Bunun için eczanelerde satılan çeşitli aparatlar var. Herkes kendine uygun denizde, havuzda dış kulak yoluna suyun girmesine ve suyla temasına engel olan aparat kullanması lazım. Bütün bunlara rağmen daha önce kulak enfeksiyonu geçiren, dış kulak yolu iltihabı olanlar için dış kulak yolu antiseptiği olarak ifade edebileceğimiz kulak damlaları özellikle havuzdan çıktıktan sonra birkaç damla damlatılabilir. Buraya kadar olanlar insanların kendi kendine yapabileceği kısımlar. Bunlara rağmen özellikle yüz tarafında, kulak kepçesi civarında, çiğneme ve konuşma sırasında ağrılar başlamışsa muhtemelen dış kulak kanalı iltihaplanmıştır. Dolayısıyla ondan sonrası bir Kulak Burun Boğaz Hekimine kalıyor. Biz…