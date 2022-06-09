Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates 15 liradan 6,5 liraya, salatalık 5 liradan 4 liraya, karpuz 12,5 liradan 3 liraya, patlıcan 12 liradan 7,50 liraya, erik kilosu 20 liradan 15 liraya, biber kilosu 10 liradan 7,5 liraya, muz kilosu 15 liradan 12,5 liraya, patates 5 liradan 4 liraya düştü.

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: limonun kilosu 5 liradan 7,5 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen, mantarın kilosu 25 liradan, yeşil soğan (bağ) 10 liradan, marul tanesi 5 liradan, yeşillikler (bağ) 3,30 liradan, kuru soğan 5 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Elma kilosu 4,3 liradan, kayısı kilosu 15 liradan, kiraz 15 liradan, kabak 7 liradan, sarımsak 15, portakal kilosu 4 liradan, çilek kilosu 20 satıldı.