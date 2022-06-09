10 milyon değerindeki çalıntı araç Kayseri’de bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık araçların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yurt dışından gelen yabancı plakalı araçların yurt içinde kalma süreleri ve çalıntı olup olmadıklarına yönelik uygulama yapıldı.

Türkiye’de piyasa değeri 10 milyon lira olan ve İnterpol tarafından da Almanya üzerinden çalıntı kaydı bulunan araç bulundu. Çalıntı araç, polis tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.