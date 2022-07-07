Kayseri semt pazarı fiyatları yükselişte

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyvelerin fiyatı şu şekilde: Salatalık 6 liradan 12,5 liraya, patates 5 liradan 10 liraya, domates 7,50 liradan 15 liraya, soğan 5 liradan 8,50 liraya, muz 17 liradan 23 liraya, sarımsak 10 liradan 15 liraya, karpuz 3,75 liradan 8 liraya, elma 10 liradan 15 liraya, patlıcan 7,50 liradan 10 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler ise şu şekilde: Biber 20 liradan 16 liraya, mantar 25 liradan 20 liraya düştü.

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı değişmeyen ürünlerden limon 15 liraya, erik 10 liraya kabak 12,50 liraya, taze fasulye 20 liraya, maydanoz (3bağ) 10 liraya, şeftali ve kayısı 15 liradan satılmaya devam etti.