Kayseri semt pazarı fiyatları yükselişte

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde kurulan Perşembe pazarında sebze ve meyvelerin önceki haftaya göre fiyatlarında değişiklik görülüyor. Bazı ürünlerde fiyatlar yükselirken bazıları sabit, bazıları da düştü. 

PAYLAŞ
  • 07.07.2022 11:42
  • Güncelleme: 07.07.2022 11:42
Kayseri semt pazarı fiyatları yükselişte

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı yükselen sebze ve meyvelerin fiyatı şu şekilde: Salatalık 6 liradan 12,5 liraya, patates 5 liradan 10 liraya, domates 7,50 liradan 15 liraya, soğan 5 liradan 8,50 liraya, muz 17 liradan 23 liraya, sarımsak 10 liradan 15 liraya, karpuz 3,75 liradan 8 liraya, elma 10 liradan 15 liraya, patlıcan 7,50 liradan 10 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler ise şu şekilde: Biber 20 liradan 16 liraya, mantar 25 liradan 20 liraya düştü. 

Pazar tezgahlarında geçen haftaya göre fiyatı değişmeyen ürünlerden limon 15 liraya, erik 10 liraya kabak 12,50 liraya, taze fasulye 20 liraya, maydanoz (3bağ) 10 liraya, şeftali ve kayısı 15 liradan satılmaya devam etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:

Yorumlar / 1

  • reflection | 07 Temmuz 2022 12:23

    zamlar zorluyor

BUNLARA DA BAKIN
Ali İhsan Kabakcı 'Kayseri'de binlerce gence yüzme öğreteceğiz'

Ali İhsan Kabakcı ‘Kayseri’de binlerce gence yüzme öğreteceğiz’

Ali İhsan Kabakcı 'Kayseri'de binlerce gence yüzme öğreteceğiz'

Ali İhsan Kabakcı ‘Kayseri’de binlerce gence yüzme öğreteceğiz’

Talas bayrama hazır

Talas bayrama hazır

Vali Çiçek'ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz

Vali Çiçek'ten, bayram temizliği yapan işçilere sürpriz

Mahkemeden çıkan şahıs, basın açıklaması yapan avukatlara tepki gösterdi

Mahkemeden çıkan şahıs, basın açıklaması yapan avukatlara tepki gösterdi

Çocukların başkan amca sevgisi

Çocukların başkan amca sevgisi

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

3
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

6
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı Koca'ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Sağlık Bakanı Koca’ya alkışlı ve ıslıklı protesto

Soğanlı'da balon turizmi yeniden başladı

Soğanlı’da balon turizmi yeniden başladı

DAHA FAZLA
Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Bünyanlı Basketbolculardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

KTO'da taşımacılık sektörü konuşuldu

KTO'da taşımacılık sektörü konuşuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri’ye geldi

Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest

Kaymakam Eyyüpkoca'dan down sendromlu Safa'ya büyük jest