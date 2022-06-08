Kayseri Şeker Fabrikası çiftçileri özelleştirilmeden memnun

Fabrikanın satışı sırasında ilk karşı çıkanlardan olduğunu dile getiren çiftçi Erdem Karakaş, şu an daha iyi hizmet aldıklarını söyledi.

Yurt genelinde birçok şeker fabrikası, hükümet politikası gereği özelleştirildi. Bunlardan birisi de Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Turhal Şeker Fabrikası. Bu özelleştirmeyi diğerlerinden ayıran unsur ise, fabrikanın başka bir kooperatif iştiraki olan Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınması oldu. Özelleştirme sürecinde fabrikanın satışına karşı çıkanlar günlerce eylem yaparak satışın gerçekleşmemesi için çalışmıştı.

‘ÖZELLEŞTİRMEYE İLK KARŞI ÇIKANLARDAN BİRİYDİM’

İlk başlarda kendisinin de özelleştirmeye karşı durduğunu dile getiren Turhan Şeker Fabrikası’na pancar veren çiftçi Erdem Karakaş, yeni dönemde aldıkları hizmetler sonrası yanılgısını kabul ettiğini söyledi. Pancar tohumunun toprakla buluşmasından fabrikaya girmesine kadar fabrikanın yanlarında olduğunu anlatan Karakaş, “Özelleştirmeden sonra çiftçi olarak ilgi görüyoruz ve bunun için teşekkür ederiz. Hastalıkla ilgili sorunlarımız oluyor ve danışabiliyoruz. Anında ekipler gelip ilgileniyorlar. Önceden pancarda sıra bekliyorduk şu anda randevulu sisteme geçildi. Randevu alarak istediğimiz saatte teslim edebiliyoruz. Özelleştirme durumuna ilk tepki gösteren bendim ancak sonradan böyle kolaylık görünce memnun kaldık” şeklinde konuştu.

‘ESKİ DÜZENE BAKARAK ŞU AN DAHA İYİYİZ’

Özellikle pancar tesliminde uzun kuyrukların sona erdiğini belirten pancar ekicisi Ayhan Unutmaz da, “Şu anda özelleştirmenin yüz akı olan Kayseri Şeker ailesinde olmaktan gurur duyuyoruz. Eski düzene göre şimdi tonajlarımız çok daha yüksek, kaliteli verim alıyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Sürekli tarlaları kontrol ediyorlar ve eksiğimiz neyse ona göre yardımcı oluyorlar. Eskiden 3-4 tondan yukarı çıkamıyorduk. Şu anda doğru tarım uygulamaları sayesinde 10-12 tona kadar rahatlıkla ürün alabiliyoruz. Kayseri Şeker’den memnunuz” ifadelerini kullandı.