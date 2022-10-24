Kayseri seçim anketinde ilginç tablo

Kayseri’de ORC araştırma tarafından 13-17 Ekim 2022 tarihleri arasında bin 480 kişinin görüşü alındı. Araştırmada ise ‘Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ diye soruldu. Araştırmaya göre yüzde 38,4’lik kısım AK Parti, yüzde 19,5’lik kısım İYİ Parti ve yüzde 15,1’lik kısım ise CHP cevabını verdi.