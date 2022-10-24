Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti belli oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgesini 2016 yılından önce alan vatandaşların, ehliyetlerini 2022 yılsonuna kadar yeniletme zorunluluğu kararının, 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Yeni yapılan duyuruda ise değişim ücretinin 15 lira olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Değiştirme ücreti ise 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 TL olarak devam edecektir” denildi.