Kayseri, Roma İmparatorluğu için neden önemliydi?

KayseRadar ve RadyoRadar ortak yayınında "Dün, Bugün, Yarın Kayseri" programına konuk olan tarihçi yazar Halit Erkiletlioğlu, önemli açıklamalar yaptı. Moderatör Prof. Dr. Osman Özsoy'un sorularını cevaplayan Ekiletlioğlu, Roma medeniyetine de ev sahipliği yapan Kayseri’nin o dönem ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu anlattı. Erkiletlioğlu, "Romalılar, Persler ile III. Gordianus zamanında sürekli mücadele halindeler. Perslere o dönem ordu sevk etmek için en uygun yer Kayseri. Yani en uç bölge Kayseri. Osmanlı'nın Fizan'ı gibi düşünün. Bugün 'garnizon' diye adlandırdığımız şekliyle lejyonları var. Yani Roma zamanında Kayseri bir hudut şehridir ve Persler ile mücadele için Kayseri bir nokta olarak seçilmiştir." dedi.

"O DÖNEM BASILAN PARALARDA ERCİYES MOTİFLERİ VAR"

Aynı dönemlerde Kayseri'de basılan paralar hakkında da bilgi veren tarihçi yazar Erkiletlioğlu, "O dönem Kayseri'de askere dağıtmak üzere çok miktarda para basılmış ve günümüze kadar gelmiş. Ve o paraların hepsinin üzerlerinde Erciyes motifleri var. Kayseri surlarını da tahkim ettirilmiş. Kayseri surlarını tamir ettirmiş, üzerine sur olduğunu yazdırmış ve hatıra olarak para bastırılmıştır. III. Gordianus'un karısı Tranquilina adına basılan paralarda da bu vardı" ifadelerini kullandı.