Kayseri'de etkili olan kar yağışı görüş mesafesini düşürdü

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

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  • 23.01.2022 11:53
  • Güncelleme: 23.01.2022 12:09
Kayseri'de etkili olan kar yağışı görüş mesafesini düşürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının etkisiyle görüş mesafenin düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar da yolda yürüyebilmek için yoğun çaba gösterdi.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, "Kuvvetli (10-20 cm ) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere (ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde daralma, çığ, buzlanma ve don vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" uyarısı yapılmıştı.

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İHA

Kayseri Gündem
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