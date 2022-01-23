Kayseri karlı bir güne uyandı

Kayseri yoğun kar yağışlı bir güne başladı. Şehrin bir çok noktasında ise kartpostallık görüntüler çıktı. Meteoroloji'den gelen hava tahminine göre hafta sonu kar yağışı bekleniyordu.

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  • 23.01.2022 11:57
  • Güncelleme: 23.01.2022 11:58
Kayseri karlı bir güne uyandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Haftanın son gününde de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle şehrin birçok noktası beyaza büründü. İlgili ekipler ise vatandaşlar ve sürücülerin zor anlar yaşamaması adına yol çalışmaları gerçekleştirdi. Vatandaşlar, kar manzaralarını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı. Şehirde hava sıcaklığı 0 derece olarak ölçülürken, Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 

BGC

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