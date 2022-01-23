Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 10. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 31’e yükseltti. Süper Lig’de son olarak sahasında 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, dün oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 3 galibiyet ve 8 beraberlikle 17 puan elde etti.

Sivasspor, ayrıca bu sezon 30 gol atarken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.