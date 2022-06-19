Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 19.06.2022 17:18
  • Güncelleme: 19.06.2022 17:33
Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ve ailelerini ziyaret etti.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü’nde kent protokolü şehit babalarını yalnız bırakmadı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile birlikte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın babası Osman Delibaş’a ve Kayseri’de silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ederek, Babalar Günü’nde yanlarında yer aldı. Ziyarette tüm şehitler için dualar edilirken, şehit babalarının Babalar Günü tebrik edildi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evlatları için ‘Vatan sağ olsun’ diyen Şehit Ömer Delibaş’ın babası Osman Delibaş ve Şehit İlhan Odabaşı’nın babası Ahmet Odabaşı ve ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere vatana, millete ‘hayırlı evlat’ yetiştirme gayretinde olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla bir kez daha kutlarım. Rabbim her birine sağlıklı uzun ömürler versin” dedi.

Ziyaretler esnasında Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Garnizon Komutanı Taşan’a, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir de eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e Milli Mücadele Müzesi'nde brifing

Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde

Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim ve satış yerinde

Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Yahyalı'dan Afrika'ya futbolla uzanan sevgi yolu

Murat Avcı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Murat Avcı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gece gündüz azimle çalışıyoruz'

Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

Büyükşehirden günde 500 ton asfalt

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Cankurtaran Dursun Balkaya: 'Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli'

Cankurtaran Dursun Balkaya: "Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli"

DAHA FAZLA
Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Kayseri protokolü şehit babalarını ziyaret etti

Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi

Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi

Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

Çiçekçilerde babalar günü sessizliği

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü 'Hastalarımız iyileştiklerini göstererek, topluma karışacaklar'

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü; “Hastalarımız iyileştiklerini göstererek, topluma karışacaklar”

Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi

Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi