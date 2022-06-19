Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi

Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli kulüp ilk olarak Teknik Direktör Halil Aslan ile yeniden anlaşma sağladı.

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  • 19.06.2022 16:45
  • Güncelleme: 19.06.2022 17:36
Talasgücü 'Halil Aslan ile devam' dedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli kulüp ilk olarak Teknik Direktör Halil Aslan ile yeniden anlaşma sağladı.

Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada yeni sezonda da takımın başında Teknik Direktör Halil Aslan’ın bulunacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada; “Yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvayan yönetimimiz ilk anlaşmasını yaptı. Takımımız yeni sezonda da Halil Aslan hocamız ile yola devam edecek. Halil Aslan’ın yardımcılıklarını Göksel Zehir, Cengiz Balcıoğlu ve Muhammed Rıza Kurt yapacak. Hem hocamıza hem de takımımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

İHA

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