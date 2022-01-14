Kayseri polisi 8 hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri’de 8 hırsızlık olayını aydınlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte iş yeri ve ikametlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 8 farklı olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.S. (24), C.Y. (40), Ö.D. (36), F.Ö. (37), M.Ş. (39) ve A.D. (34) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bir iş yerinde gerçekleşen 400 bin TL değerinde hırsızlık olayı, bağ evinde gerçekleşen 10 bin TL değerinde eşya çalınması olayı ve bir ikametin bodrumunda gerçekleşen 4 bin TL değerinde ev aletlerinin çalınması olayları ile ilgili olarak çalınan malzemeler metruk bir binada ele geçirilirken, şüpheli M.M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.