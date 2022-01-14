Hizmette rekor Melikgazi Belediyesi'nin

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile toplantı yaparak 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirerek istişare toplantısı yaptı.

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  • 14.01.2022 11:55
  • Güncelleme: 14.01.2022 16:49
Hizmette rekor Melikgazi Belediyesi'nin
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile toplantı yaparak 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirerek istişare toplantısı yaptı.

Yapı ruhsatı vermede yine rekor kırdıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “2021 yılını tamamladık. Bu çerçevede birim birim toplantılar yaparak istişarelerde bulunuyoruz. Melikgazi Belediyesi geçtiğimiz sene en çok ruhsat veren belediyeden biri olmuştu. Bu sene rekor sayıda 2859 adet ruhsat verdik. Tabi pandemi ile birlikte özellikle düşük katlı bağ ve sayfiye alanı ile ilgili proje geldi. Buda belediyemizdeki yoğunluğu artırdı. Ben Başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve 40 kişilik bir ekiple çalışan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalıştılar. 600 bin nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan ilçemizdeki faaliyetler oldukça yoğun. Yeni ruhsat alıp inşaatına başlayacak olan vatandaşlarımızın evlerinin de hayırlı olmasını diliyorum. 2022 yılında da Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışmaya vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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