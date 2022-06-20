Kayseri Otogar'ında artan yakıt fiyatları eylemi
Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde firma sahipleri artan maliyetlerden dolayı seferleri erteleyerek eylem yaptı.
- 20.06.2022 13:59
- Güncelleme: 20.06.2022 13:59
Kayseri Otogar’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firma sahipleri, ‘Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sefer fiyatları verilmedi ve artan yakıt fiyatlardan dolayı zarar ediyoruz’ diyerek otobüs seferlerini erteledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya müdahale etti.
Öte yandan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel de alana gelerek firma sahiplerini dinledi.
1ha
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