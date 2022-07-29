Kayseri’nin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenler bu zirvede konuşuldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından düzenlenen turizm zirvesine Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart ile 60 turizm ve seyahat acentesi katıldı.

Kayseri’nin kendisini ifade edebilen bir şehir konumuna geldiğini söyleyen Büyükkılıç, “Potansiyelimiz oldukça yüksek. Hep beraber tanıtım bağlamında daha iyi seviyeye gelmenin alt yapısını oluşturacağız, birbirimize eksiklerimizi hatırlatacağız ve inşallah Kayserimizi gerek tarihi, gerek kültürel, gerekse sportif tanıtma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı zaman kaybetmeden, ivedi ne yapılabileceğini hep beraber paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte alınan kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hep beraber gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’NIN DOĞUSU BAŞKA GÜZEL, BATISI AYRI GÜZEL’

Kayseri’nin doğusunun ve batısının ayrı güzelliklerle dolu olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kapuzbaşı ayrı bir güzel, Binboğa ayrı bir güzel. O açıdan İpek Yolu güzergâhında olan, açık hava müzesi niteliğinde olan bu güzel şehrimizi, Erciyes Kayak Merkezi gibi bu işin bir amiral gemisi olarak elbette ki olmazsa olmaz olarak nitelendirdiğimiz boyut ile daha iyi noktaya taşıyacağız. Kapadokya’yla hem komşuluk ilişkileri hem bölgesel potansiyelimiz açısından birlikteliğimizi sağlamamız adına hep beraber dayanışmamızı sürdürmemiz gerekiyor. Birlikte büyüyeceğiz, bölgemizi birlikte geliştireceğiz. Yeni destinasyonlar oluşturacağız. Mozaiklerimizle, Kapuzbaşı Şelalelerimizle, Kültepe Kaniş Karum’uyla, Sultansazlığı’yla, Soğanlı Vadisi’yle, Koramaz Vadisi’yle, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’yla, Karatay Hanı’yla, o bölgede Sultan Hanı’yla ve Pazarören’iyle, inşallah merkezdeki diğer yapılarıyla da şehrimizi en güzel şekilde hep beraber el ele gönül gönüle tanıtacağız. Bunun için alt yapısı oluşturma yönünde irade sergiliyoruz. Hükümetimizle işbirliği halinde, yerel yönetimin dayanışmasının en güzel örneklerini sergiliyoruz” diye konuştu.

‘KAYSERİ’NİN TANITIMI İÇİN KOLLARI SIVADIK’

Turizm zirvesi sonrasında açıklama yapan Büyükkılıç, Kayseri’nin tanıtımı için kolları sıvadıklarını belirtti. Büyükkılıç, “Kayseri’miz bir açık hava müzesidir. Bu şehri tanıtmak, değerlerini insanların hizmetine sunmak amaçlı Turizm İşletmecileri Derneğimiz ile birlikte bir organizasyona katıldık. Bir turizm zirvesi gerçekleştirdik. Şehrimizdeki turizm işletmecilerinin bir arada olduğu, rahatlıkla bizlerle taleplerini paylaştığı, gerek beklentilerini gerekse belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte neler yapılacağını konuştuk. Kapadokya bölgesinde Kayseri işbirliği ile Erciyes gibi önemli bir değerimizin eteğinde el ele, gönül gönüle ne yapılabileceği kaygısına düştük. Bu alanda biz üzerimize ne düşüyorsa, öneriler doğrultusunda hepsini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dernek olarak turizmcileri bir araya getirdiklerini dile getiren Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam ise, “Memduh başkanımızın bizlerle bir arada olmasından dolayı onur duyuyoruz, şehrimizin turizmine destek verdiği için, şehrin dört bir tarafında çalıştığından dolayı derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.