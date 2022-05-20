Kayseri’nin ticaret merkezi yenileniyor

Bölgede problemli kanalizasyon alt yapı ve yol ile çarşı cephesi modern bir görünüme kavuşturulacak.

Kayseri’nin önemli ticaret merkezlerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi’nde yenileme çalışmaları başladı. Cadde boyunca, Kazancılar Çarşısı çevresinde ara yollarda altyapı ve çevrede bulunan iş yerlerinin dış cepheleri yenilenecek. Bu kapsamda ekipler de çalışmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalar öncesinde esnaflarla istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çarşımız geçmişten günümüze Kayseri’mizin ticaret merkezi olagelmiştir. Zamanla yıpranan yapıların modernize edilmesi ve zeminin yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak hem çarşımızı estetik açıdan güzelleştirmeye hem de cazibesini arttırmaya yönelik gayret göstereceğiz. Esnaflarımızın taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve kısa süre içerisinde tamamlayacağız inşallah” dedi.

Çarşı cephe ve zemin düzenlemesi çalışmalarının ilk etabı KASKİ tarafından altyapı iyileştirilmesiyle başladı. Böylece ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaraları yenilenecek. Ardından üst yapıda asfalt yenilenecek. Ayrıca, Kazancılar Çarşısı'nın dış cephesinde de bazı düzenlemeler yapılacak.

