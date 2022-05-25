Kayseri'nin şifa tarihi, burada gizli

Akıl hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa burada çözüm arandı. Şu an Selçuklu medeniyetine ait eserlerin sergilendiği müzeyi, yıllık ortalama 100 bin kişi ziyaret ediyor.

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürü Fehmi Gündüz, 2014 senesinde müzeye dönüştürülen Selçuklu Anadolu Medeniyetleri Müzesi hakkında bilgi verdi. Tarihi yapının yapılış amacını anlatan Gündüz, “Dönem içerisinde Anadolu, Yeni Çağ yaşarken aslında Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde Avrupa Orta Çağ yaşıyordu. 1500’lü yıllarda İngiltere’de Bedlam hastanesinde insanların içine cin kaçtı gerekçesiyle hepsi yakılıp öldürülmüş. Biz o 1500’lü yıllardan 300 sene, günümüzden ise 800 sene önce burada akıl hastalarını tedavi etmeye çalışmışız. Acemaşiran, Irak, Niha ve Hüseyni gibi makamlarda akıl hastaları için tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlara ek olarak kuş sesi, su sesi ve müzik sesi kullanılan tedavi yöntemlerinden bazılarıdır” diye konuştu.

Zamanla yıpranan tarihi yapının kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi olarak bir proje hazırlandığını belirten Gündüz, “Bunlar Çatı projesi ve elektrik projesiydi. İlk olarak yapıdaki akmalar giderildi çünkü Selçuklu damlarının üstü genellikle düzdür ve dönemde bunlar her sene tamir görüyordu. Ama günümüzde böyle bir ihtimal olmadığı için üstünü kurşunla kaplattırdık. Elektrik aksamını içinden geçirdik ve odalara bu elektrik aksamını indirdik” dedi.

YILDA 100 BİN ZİYARETÇİ

Yapının 2014 senesinde Selçuklu Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak hizmete açıldığını anımsatan Gündüz, müze projesinin Tarihi Kentler Birliği’nden ‘uygulama ödülü’ aldığını dile getirdi. Selçuklu dönemi eserlerin ve dijital görsellerin sergilendiği müzenin diğer yapılara örnek gösterildiğini anlatan Gündüz, “2014 yılının Şubat ayında açmıştık burayı. Ortalama her yıl 100 bin ziyaretçimiz var. Bu ay müzeler haftası ve 1 haftalık ziyaretçimizi değerlendirdiğimizde şu anda 10 bine yakın ziyaretçimiz var. Günlük olarak değişen bu rakamlar hafta içi biraz daha az. Aylık 8-10 bin arası ziyaretçimiz oluyor. Müzeler haftası olduğu için biz bu rakama 1 haftada ulaştık. Bu ay ziyaretçi sayımız 20 bine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

GEVHER NESİBE MEDRESESİ ve ŞİFAHANESİ TARİHÇE

Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi, Selçuklu sultanı Gevher Nesibe’nin abisi Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1205-1206 yılları arasında inşa edildi. Döneminde akıl hastalıkları ve her türlü rahatsızlıkların araştırıldığı bir hastane olarak faaliyet gösterdi. Günümüzün araştırma hastanesi gibi faaliyet yürüten şifahanede, medrese kısmında tıp öğrencileri eğitim görürken, şifahane kısmında ise alınan eğitim hastalar üzerinde uygulanıyordu. Akıl hastaları için de özel bir alan oluşturularak suyla tedavi etme yolları araştırıldı. Yapıya ek olarak 1 hamam ve 1 de mescit bulunuyor. Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi, 1890 yılına kadar amacına uygun bir şekilde hizmet verdi. Burada İbni Sina’nın “El-Kanun Fit Tıp” adlı eseriyle bir sara hastalığına 64 farklı tedavi yöntemi de geliştirilmiştir.