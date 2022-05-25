İletişim Küresi'nde Kayseri Kariyer Günleri başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan İletişim Küresi'nde, Kayseri Kariyer Merkezi işbirliği ile 'Kayseri Kariyer Günleri' başladı.

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  • 25.05.2022 11:48
  • Güncelleme: 25.05.2022 11:52
İletişim Küresi'nde Kayseri Kariyer Günleri başladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’na kurulan İletişim Küresi’nde, Kayseri Kariyer Merkezi işbirliği ile “Kayseri Kariyer Günleri” başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı’na kurulan ve vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet verilen ‘İletişim Küresi’ Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Vatandaşların varsa öneri, talep ve şikâyetlerini anlık olarak bildirebilmelerini amaçlayan İletişim Küresi ile iş arayanla işvereni buluşturarak istihdama katkı sağlayacak, üniversite ve iş dünyasının da paydaş olduğu Kayseri Kariyer Merkezi ortaklaşa yeni bir işbirliğine imza atıyor.

İletişim Küresi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Kayseri Kariyer Merkezi işbirliğinde Kayseri Kariyer Günleri düzenleniyor. Bu çerçevede, kalifiye eleman ile işvereni, stajyer ile iş yerini buluşturarak, şehrin ve ülkenin tanıtımı ile ekonomisine katkı sağlamak amaçlanırken, vatandaşların her türlü talep, istek ve önerileri de alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da İletişim Küresi’ni ziyaret ederek, istihdama önemli bir katkı sunacak Kayseri Kariyer Merkezi’ni çeşitli programlarla tüm vatandaşlara duyurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kayseri Kariyer Günleri, İletişim Küresi’nde her pazartesi vatandaşlarla buluşacak.

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İHA

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