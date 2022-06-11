Kayseri'nin de olduğu 34 kente yağanak yağış uyarısı

 Meteoroloji, aralarında Kayseri'nin de olduğu 34 ile sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. 

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  • 11.06.2022 12:06
  • Güncelleme: 11.06.2022 12:06
Kayseri'nin de olduğu 34 kente yağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 7. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışların, aralarında Kayseri’nin de olduğu Burdur, Isparta, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ile Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlara bağlı olarak 2 ila 6 derece azalması da bekleniyor. 

SARI KODLU UYARI

Bu arada Meteoroloji, bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Kayseri’yle birlikte 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

1ha

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