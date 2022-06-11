İş insanı Eraslan’ın da yargılandığı uyuşturucu davasında 1 tutuklama kararı çıktı

İlk duruşmada tahliye edilen İ.K. hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube tarafından ortak yapılan çalışmada kimyasal maddelerden sentetik uyuşturucu üretip piyasaya sürdükleri iddiasıyla 15 Mart 2021'de kent merkezinde ve Bünyan ilçesinde iki depoya eş zamanlı operasyon yapıldı. Sentetik uyuşturucu imalatında kullanılan yaklaşık 2 ton kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili iş insanı Mustafa Eraslan ve E.T. ve M.Ö. D.E, İ.K, İ.E, K.S, M.G, R.Ç, R.D. ve S.A. gözaltına alınmıştı. Eraslan ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. 5 Temmuz 2021’de Eraslan önce serbest bırakıldı ancak itiraz üzerine 1 gün sonra tekrar tutuklandı. 15 Nisan 2022’de görülen duruşmada Eraslan tutuksuz yargılanmak üzere tekrar serbest kaldı.

MUSTAFA ERASLAN DURUŞMAYA KATILMADI

Kayseri 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü oturumuna tahliye edilen Mustafa Eraslan katılmadı. Avukatları Şerif Sümer Erol, Durdu Mehmet Yalçın ve Hacı Ağca ile bazı sanıklar duruşmada hazır bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumundan davaya ilişkin raporların gelmediği kaydedildi. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlarını talep etti.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, verdiği ara kararda ilk duruşmada tahliye edilen İ.K. hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ERASLAN’IN İLK SAVUNMASI

Bu arada iş insanı Eraslan ilk duruşmada yaptığı savunmada, “Sanık İ.K.'ye 30 bin lira borç verdim. Kendisini Covid-19 salgını sürecinde Bünyan ilçesinde bulunan çiftliğimdeki çoban evinde 5-6 gün misafir ettim. Alacağımdan 11 bin lira borcunu ödemediği için İ.K. ile telefonda tartıştım. Sonrasında da bir daha görüşmedim. Çoban evinde kutu içinde ele geçirilen uyuşturucu imalatında kullanılan materyallerin İ.K. tarafından getirildiğini tahmin ediyorum. Benim alakam yok” ifadesinde bulunmuştu.