Dolandırıcılık çetesi adliyeye sevk edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri’de paravan şirket kurarak vatandaşları 100 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen suç şebekesine operasyon düzenlendi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında iş insanlarının da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, dolandırıcılık amacıyla düzenlenmiş çok sayıda çek, senet ve sözleşme, kıymetli belge, doküman da ele geçirildi.

Kayseri’ye getirilen G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T., R.D. ve M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, Kayseri’de bazı şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları adına paravan olarak kurdukları, şirketler arasında yüklü miktarda para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları, bu çekleri de sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, piyasaya verdikleri çeklerin ödenmesini önlemek için de çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulunarak adli makamları yanıltmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşın 100 milyon lira dolandırdıkları, bazı mağdurları tehdit ettikleri, haksız kazançlarla elde edilen çok sayıda taşınır taşınmaz malları üçüncü şahıslara devrettikleri de anlaşıldı.