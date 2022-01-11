Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu

Kayseri MÜSİAD Şube Başkanlığını 3 yıldır yürüten Mehmet Kütahneci, başkanlık görevini Şube Başkan Vekili Ferhat Akmermer'e devretti.

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  • 11.01.2022 18:04
  • Güncelleme: 11.01.2022 18:04
Kayseri MÜSİAD'da bayrak değişimi: Ferhat Akmermer şube başkanı oldu

Kayseri Şube olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile uyum içerisinde aktif bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Mehmet Kütahneci, "Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve üyelerimize bu süreçte sağlamış oldukları kıymetli katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Görevi devralan Ferhat Akmermer başkana da başarılar diliyorum. MÜSİAD’da görev bitmez. Değişik kademelerde biz bu emaneti taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni Şube Başkanı Ferhat Akmermer de, "Mehmet Kütahneci başkan döneminde şube olarak hep birlikte çok verimli işler yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine hep birlikte gayret göstererek bize tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

BGC

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