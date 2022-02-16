Kayseri muhalefet kanadı genel başkanların izinde

Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet partilerinin genel başkanlarının bir araya gelmesinin ardından, bu partilerin Kayseri il başkanları ve milletvekilleri, düzenlenen yemek programı ile bir araya geldi.

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  • 16.02.2022 08:58
  • Güncelleme: 16.02.2022 08:58
Kayseri muhalefet kanadı genel başkanların izinde

Akşam yemeğinde CHP İl Başkanı Ümit Özer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanı Metin Özkaya, Demokrat Parti İl Başkanı Öner Yiğitoğlu ve Gelecek Partisi İl Başkanı Zülküf Arslan bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer toplantı sonrası açıklama yaparak "Ülkemiz, liyakatten ve adaletten uzak 'ben yaptım oldu' zihniyeti nedeniyle çok kaybetti. Ülkeyi karanlığa sürükleyen, vatandaşımızı  çaresizliğe, yoksulluğa, umutsuzluğa hapsetmek isteyen tek adam sistemine, yani bu kötü gidişe dur demenin artık zamanı geldi. Bu uğurda kıymetli Genel Başkanların bu tarihi buluşması özlenen Türkiye’nin hoşgörü tablosu, kardeşliğin, umudun yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

Özer, Kayseri'de muhalefet kanadının bir araya gelmesi ile ilgili, "Evet, bizler de Kayseri'mizde özlenen Türkiye için bir aradayız. Ortak paydada buluşarak, ülkemizi bu karanlıktan çıkarıp, aydınlığa taşımakta kararlıyız. Ötekileştiren değil, birleştiren; kutuplaştıran değil, ülke için buluşturan; ayrıştıran değil kucaklayan; gerginlikten değil, sevgiden beslenen; saygıyı hep ön planda tutan, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i de milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt eden bu anlamlı yürüyüşe Kayseri’den de gönülden destek veriyoruz. Ve biliyoruz, bu özlenen buluşma ve atılan bu tarihi adım ülkemiz için, milletimiz için güzel günlerin habercisi. Başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Kayseri hepimizin" diye konuştu.

1ha

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