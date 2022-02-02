Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de vatandaşlara açık ücretsiz konser verecek.

PAYLAŞ
  • 02.02.2022 14:17
  • Güncelleme: 02.02.2022 14:17
Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra kültür sanat faaliyetlerine de dolu dolu devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Medeniyetler Korosu’nun konseri ve EXPO 2021 Hatay Lansmanı 3 Şubat 2021’de yapılacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Merkez Salonu’nda 3 Şubat saat 19.30’da başlayacak olan etkinlikte Medeniyetler Korosu vatandaşlara ücretsiz konser verecek.
Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan koro, konserde farklı dillerde şarkılar seslendirecek.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Gülsoy'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Talas'ta şeffaf odaya yoğun ilgi

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri Şeker'de pancar bedeli ödemeleri başladı

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

Kayseri, medeniyetler korosu'nu ağırlayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronaya yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronaya yakalandı

İlhan Şahin: 'Birçok doktor mesleğine küskün ve bıkkın'

İlhan Şahin: 'Birçok doktor mesleğine küskün ve bıkkın'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

İncetoprak'tan regaip kandili mesajı

CHP'li Orhan, 'Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok'

CHP’li Orhan, “Sarayın ışıkları 24 saat açık, demek ki fatura derdi yok”

DAHA FAZLA
Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

Meteoroloji'den 'çığ' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

İYİ Partili Yücel, 'Kayseri'de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu'

İYİ Partili Yücel, “Kayseri’de ekmek sıkıntısı olması en son aklımıza gelecek konuydu”

Erciyes'de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Erciyes’de 3 günlük kayak tatilinin maliyet araştırması

Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Karda mahsur kalan hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkan Öztürk heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu