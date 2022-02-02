KKTC Cumhurbaşkanı Tatar koronaya yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fahri doktora beratını almak ve iş insanlarıyla görüşmek için 27 – 28 Ocak tarihlerinde Kayseri’ye gelmişti. Ziyaretlerinin ardından ülkesine dönen Tatar, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve nezle benzeri semptomların görülmesinin ardından PCR test verdi. Testi pozitif çıkan Tatar’ın virüsü nerede ve kimden kaptığı bilinmiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini izole ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatar, “PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Genel durumum iyi. Kendimi izole ettiğimi, siz değerli halkıma iletmek istiyorum. Her zaman belirttiğim gibi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımız tarafından açıklanan tedbirlere harfiyen riayet ederek aşımızı olalım. Birlik ve dayanışma içerisinde, bu salgını en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır. Geçmiş olsun dileklerini ileten değerli halkıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.