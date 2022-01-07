Kayseri İş Dünyası Bir Araya Geldi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde yapılan organizasyona Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; Kayseri'den çeşitli iş dünyası, STK, siyasi parti temsilcileri katıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, burada yaptığı konuşmada "Bizler cumhurbaşkanımızın açıkladığı yatırım, istihdam,üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Yeter ki arkasında hep birlikle kararlı bir şekilde duralım. Enflasyonun düşük faiz oranlarının makul, döviz kurlarınında istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle bunları başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ES GEÇMEMELİYİZ"

Gülsoy, dünyanın yeşil ekonomiye döndüğünü vurgulayarak "Yeşil dönüşümü es geçmemeliyiz. Bizler iş insanları olarak yeni sisteme adapte olmak zorundayız, aksi takdirde ihracat yapmamız rekabet etmemiz zorlaşır. Yeşil Mutabakat standartlarına göre mal ve hizmet üretemeyen ülkeler maalesef Avrupa Birliği'ne ihracat yapamayacaklar. Bunun için şimdi tüm işletmelerimizi Yeşil Mutabakat standartlarına uygun bir hale getirmemiz gerekiyor. Yeşil Mutabakat'a yatırım yapmazsak yakın zaman içerisinde ihracatımızı ve pazar payımızı kaybedebiliriz" ifadelerini sıraladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise konuşmasında "Kayseri'miz geçtiğimiz yıl pandemi yılında bütün gümrüklerin kapanmış olmasına rağmen daha sonraki aylarda kayıplarımızı telafi ederek 2 milyar 624 milyon dolarla 2020 yılında ihracat rekoru kırdık.

Kayseri’nin bir özelliği de cariyi fazla veren bir il olması. Yani ithalatımız ihracatımızın yarısı kadar. Yaklaşık 1 milyar 750 milyon dolar civarında ihracat fazlamız var. Bu da ülkemize katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ İNSANI DESTEKLENİRSE ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAKTIR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, konuşmasında Kayseri'de tarım ve kırsal kesime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Büyükkılıç, "Totalde 1.5 milyona yakın bir nüfustan söz edersek taşradaki ilçelerimizin adeta merkeze doğru bir yönelim gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Bu, ilçelerimizdeki yetersizliği, bunu giderme bağlamında gayret göstermemiz gerektiğini gösteriyor. Kayseri'nin tarım ve hayvancılığın da merkezi olması gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Kayseri insanına fırsat verilir, destek olunursa Kayseri insanı kabına sığmayan bir anlayış içerisinde yaptıklarından çok daha fazlasını yapacaktır" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kayserililerin yastık altı rezervine dikkat çekti. Yıldız, "Üç bankanın yıllar önce yaptığı ve bizim de o çalışmaları dikkatlice takip ettiğimiz, yastık altı paraların rezervleriyle alakalı bir çalışma var.

Ve yine Türkiye ortalamasının daha üzerinde Kayseri için 3 milyar dolar civarında bir değer tespit ettiler. Yani bizim yastık altı paralarımızı daha resmileştirebileceğimiz ve ekonomiye kazandırabileceğimiz bir alan var" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ekonomisiyle ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.