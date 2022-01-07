Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre cinnet getirdiği için eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkışan Kaya D., tedavisinin ardından tutuklandı.

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  • 07.01.2022 16:28
  • Güncelleme: 07.01.2022 16:38
Eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre cinnet getirdiği için eşinin ve 1,5 yaşındaki üvey kızının boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını da keserek intihara kalkışan Kaya D., tedavisinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet getiren Kaya D., önce tartıştığı eşi Hörmet D.’nin (20) ardından da üvey kızı Yasemin Nur S.’nin (2) boğazını kesti. Daha sonra kendi boğazını da aynı bıçakla kesen Kaya D., kardeşini arayarak yardım istedi. İkamete gelen kardeşi; Kaya D.’yi kendi imkanıyla hastaneye götürürken durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ikamete çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde boğazları kesilen Hörmet D. ve Yasemin Nur S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ikamette inceleme yaptı. Anne ve kızın cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Binaya iki ay önce taşındığı öğrenilen anne ve kızının cenazelerinin çıkarılışı sırasında komşuları ise gözyaşlarını tutamadı.

Kendi boğazını da kestiği için hastanede tedavi altına alınan Kaya D., tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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