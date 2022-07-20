Kayseri İl Milli Eğitim YKS şampiyonlarını ağırladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Teltik, “İki gün önce YKS sonuçları açıklandı. Kayserimiz için sevinçli ve bir gün oldu. Tam puan alan 2 kişi Kayseri’den çıktı. Bu Türkiye çapında büyük başarı. Biz de bugün bu arkadaşlarımızı misafir etmek istedik. Bu 3-5 günlük bir mesele değil. Anaokulundan lise sona kadar alınan eğitimin bir sonucu olarak bu başarıyı yakalamışlardır. Gençlerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BAHADIR SELİM BAKLA: SAKİN OLMAK ÖNEMLİ

YKS AYT-Sayısal Türkiye Birincisi Bahadır Selim Bakla, “Uzun bir maraton sonucunda bu dereceleri elde ettik. Ben 9’uncu sınıftan itibaren periyodik olarak 9’uncu sınıfta 1.5 saat, 10’uncu sınıfa 2 saat, 11’inci sınıfta 2.5 saat oldu. 12’inic sınıfa geldik. Daha fazla çalışır çabalamak zorundaydık. Bu zaman zarfında en iyi yaptığım şey kendime önem vermek oldu. Haftada en az bir gün spor yaptım. Spor amaçlı bisiklete bindim. Halk otobüsle yolculuk yaptım. Olabildiğince topluma gireyim isterim. Kişin kayağa gittim, aralarda tatile gittim. Kendime önem verdim. Sonucunda böyle bir başarı elde ettim. Teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. Sınav sabahı bambaşka bir ortam. Herkeste bir heyecan oluyor, okula girerken aranıyoruz. Normalde yaşamadığımız şeyler bunlar. Sakin olmak önemli. Kendinize inandığınız zaman. Sonuca ulaşıyorsunuz. Tıp düşünüyordum. Matematik ve fizik gibi dersleri sevdiğimi anladım. Tıp’tan ziyade mühendisliğe daha yatkın olduğumu fark ettim. Bilgisayar ve Elektronik bölümü şekillenmeye başladı. Koç, Bilkent, ODTÜ gibi üniversiteleri düşünüyorum” diye konuştu.

YUSUF ERDOĞAN: KENDİNİZE GÜVENMENİZ LAZIM

AYT-Sözel Puan türünde Türkiye birincisi olan Yusuf Erdoğan ise, “Ben geçen sene sayısalda derece yaparak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşmiştim. Bu sene de sözel puan türünde kendimi denemek istedim. Felsefe, tarih, edebiyatı seviyordum ve ders olarak görmüyordum. 9 ve 10’uncu sınıftan itibaren yazılı çalışmaya başladım. Çalışmalarımı 11’incisınıftan sonra kademeli olarak artırdım. Tarih yaklaştıkça sınav provaları da önem kazanıyor. YKS için teknik bir hazırlık da yapmak gerekiyor. Çalışırken kendinize güvenmeniz lazım. Ben Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden devam etmek istiyorum” ifadesinde bulundu.

YUSUF SELİM TORUN: ÜLKE GENELİ DENEME SINAVLARA GİRSİNLER

AYT-Eşit Ağırlık Alan Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun da konuşmasında da, “İyi çalıştım ve böyle bir derece geldi. Arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim; Bu sınav bence çalışmaktan ziyade stres yönetiminde biten bir sınav. Sınav sabahı gibi bir koşulla karşı karşıyayız. Sınav sabahı aracımızın lastiği patladı. Ne yapacağımızı bilmediğimiz 10-15 dakika yaşadık. Bu iş sınavda stres yönetimine kalıyor. Çünkü herkes çalışıyor. Sınava girecek arkadaşlara önerilerim; stres yönetimini yapabilmeleri için ülke geneli deneme sınavlara girsinler. Kendinizi rahatlatacak etkinliklere katılın” dedi.