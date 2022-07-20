Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

PAYLAŞ
  • 20.07.2022 17:12
  • Güncelleme: 20.07.2022 17:56
Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.’si ve Kayseri 1.’si Yusuf Selim Torun’u belediyede ağırlayarak kendisini tebrik etti.

Kayseri’nin gençlerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri Türkiye’de büyük bir başarıya daha imza atmış durumda. Maşallah birinciler, ikinciler Kayseri’den çıktı. Hepsi de Melikgazi bölgesinden. YKS Eşit Ağırlık Türkiye 2.’si ve Kayseri 1.’si Yusuf Selim Torun kardeşimiz büyük bir başarıya imza attı. Tebrik ediyorum. Mezun olduğu Final Okulları’na ve kendisini yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah başarılarının devamını getirsin. İnşallah istediği bölümü ve üniversiteyi kazanır ve orada eğitim hayatına devam eder. Allah yolunu açık etsin” dedi.

Kayseri 1.’si Yusuf Selim Torun ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, misafirperverliği için Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ELITEFEST Alışveriş Festivali Kayseri'de

ELITEFEST Alışveriş Festivali Kayseri'de

Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu

Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu

Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı

Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı

Erdemli Vadisi'nde turizm için kollar sıvandı

Erdemli Vadisi’nde turizm için kollar sıvandı

Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davayı reddetti

Danıştay İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davayı reddetti

Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Battalgazi'de 23 blok, 1000 dairelik 2. etap için ilk yıkım başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

HSK kararnamesi ile Kayseri’ye gelen-giden hakim ve savcılar

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de motosiklet ve Tofaş marka araç denetimi gerçekleştirildi

Kayseri’de motosiklet ve Tofaş marka araç denetimi gerçekleştirildi

Kayseri İl Milli Eğitim YKS şampiyonlarını ağırladı

Kayseri İl Milli Eğitim YKS şampiyonlarını ağırladı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

Başkan Palancıoğlu, YKS Türkiye 2.'si ve Kayseri 1.'si Yusuf Selim Torun'u ağırladı

Kayseri'de 15 araca 24 bin 501 TL ceza uygulandı

Kayseri'de 15 araca 24 bin 501 TL ceza uygulandı

Fevzi Konaç: 'Darbe geleneği genetik bir hastalık'

Fevzi Konaç: 'Darbe geleneği genetik bir hastalık'

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde 'Sıfır Atık Atölyesi' açıldı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde 'Sıfır Atık Atölyesi' açıldı

Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de şüpheli ölüm