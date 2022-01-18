Kayseri hangi deprem kuşağında?

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  • 18.01.2022 03:38
  • Güncelleme: 18.01.2022 03:38
Kayseri hangi deprem kuşağında?

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı deprem haritasını 1 Ocak 2019''da güncelledi. Yürürlüğe giren yeni deprem haritasında, en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alındı.                                                                                                 

KAYSERİ HANGİ DEPREM KUŞAĞINDA?
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı kayıtlarına göre Kayseri’nin büyük bir kısmı 3., bir kısmı ise 4. derece deprem kuşağında. Güncellenen harita ile Türkiye''nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42''den yüzde 17''ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Kayseri, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van''ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada 6 ilin ise deprem riski arttı. Bu iller; Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon. Ayrıca eski haritada binaların yüzde 44''ü tehlikeli gruptayken yeni haritada bu oran yüzde 26''ya düştü.
KAYSERİ'DE YAŞANAN BÜYÜK DEPREMLER
Kayseri’de aletsel dönemden önceki yıllarda 240, 1205 ve 1717 yıllarında kent merkezli; 1835 senesinde ise Develi merkezli depremler yaşandı. Güneşli depremi, Kayseri kentinin 1940 yılındaki Erciyes ve Yeşilhisar depremlerinden sonra son aletsel dönemin en büyük depremidir.
Maden Teknik Arama (MTA) tarafından 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay Haritası’na göre Kayser’yi etkisi altına alacak olan Ecemiş fayının dışında Sarız fayı da aktif bir fay olarak güncellenmiştir.

BGC

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