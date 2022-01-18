Kayseri'deki depremin şiddeti 4.9 olarak revize edildi

Verilere göre saat 02:28’de merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi olan yerin 1.4 kilometre derinliğinde ve 4.9 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Deprem yaklaşık 35 saniye sürdü. Sarsıntı yüksek binalarda daha fazla hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Öte yandan deprem sonrası artçı sarsıntıları devam etti. Sarıoğlan ilçesinde saat 02:34’te 2.7, 02:47’de 2, 02:57’de ise 1.5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.