Kayseri'de 5 büyüklüğünde deprem

 Kayseri'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. 

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  • 18.01.2022 03:19
  • Güncelleme: 18.01.2022 03:19
Kayseri'de 5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Resathanesi verilerine göre saat 02:28’de merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi olan yerin 1.4 kilometre derinliğinde ve 5.1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Deprem yaklaşık 35 saniye sürdü. Sarsıntı yüksek binalarda daha fazla hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Öte yandan deprem sonrası artçı sarsıntıları devam etti. Sarıoğlan ilçesinde saat 02:34’te 2.7, 02:47’de ise 2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

BGC

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