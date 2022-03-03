Kayseri halkı tedbiri elden bırakmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün geçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açık alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı. Kayseri’de ise çoğu vatandaşın kararı doğru bulmayarak maske alışkanlığını sürdürdüğü görüldü. Maskenin koruyucu etkisi nedeniyle çıkarılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, kararı yanlış bulduklarını ve bu kararla birlikte vaka artışının daha da fazla olacağını düşündüklerini ifade ettiler.

Öte yandan alınan kararı doğru bulanlarda oldu. Kayseri’de açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte uzun süredir bu anı beklediklerini belirten vatandaşlar, karardan dolayı mutlu olduklarını ve kararın daha önce alınmış olması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Yurt dışından Kayseri’ye ziyarete gelen vatandaşlardan bazıları da kendi ülkelerinde maske zorunluluğunun olmadığını belirterek alınan kararın doğru olduğunu belirtti.

