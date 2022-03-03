Hırsızlık suçundan yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası olan Y. C., ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F. Z., ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan G. K., ‘hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan V. Y., ‘hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan M. B., ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan B. M., isimli şahıslar yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. C. ve F. Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.