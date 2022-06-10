Kayseri hafta sonu yağışlı geçecek

Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu plan yapanlar hava raporunu merak ediyor. Tahminlere göre Kayseri merkezde Cumartesi ve Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor. 

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  • 10.06.2022 11:21
  • Güncelleme: 10.06.2022 11:21
Kayseri hafta sonu yağışlı geçecek

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde 11-12 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Cumartesi ve Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor.  Sıcaklıklar ise yükselmeye devam edecek. Kent merkezinde hafta sonu en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 31 derece olması tahmin ediliyor.

11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kayseri merkezde hava durumu ve sıcaklık değerleri tahmini şu şekilde:

11 Haziran Cumartesi:
Hava durumu: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gece sıcaklığı: 15 derece
Gündüz sıcaklığı: 31 derece

12 Haziran Pazar:
Hava durumu: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gece sıcaklığı: 12 derece
Gündüz sıcaklığı: 28 derece

1ha

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