Başkan Büyükkılıç, ilk mezunların heyecanına ortak oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Siz sevgili gençlerimizi seviyor ve sizlere güveniyoruz” diyerek fakültenin ilk mezunu öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

Kentin her köşesinde yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten ve bu hizmetlerin yanı sıra gençlere yönelik hizmetlere ve gençlerle bir araya gelerek, gönüllerine dokunmaya ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin en özel günlerinde de mutluluklarını paylaşıyor. Büyükkılıç, bu çerçevede ilk mezunlarını veren Kayseri Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni katılarak öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından ve İstiklal Marşı’nın okuması ile başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Yavrularımızın bu mutlu anını paylaşmaktan onur duyuyor, her birini tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Onlar bizim geleceğimiz” dedi. Kayseri’nin veliler ve âlimler şehri, endüstri ve ticaret şehri olarak bilindiğini hatırlatan Büyükkılıç, kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Başkan Büyükkılıç ‘Selçuklu’yuz, Osmanlı’yız, Cumhuriyet’iz’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah Cumhuriyetimizin 2023’üncü yılını, 100’üncü yıl dönümünü Cumhuriyetimize yakışır eserlerle taçlandırarak siz gençlerimizle birlikte kutlarken aynı zamanda Fatih’iz, Alparslan’ız dolayısıyla 2053’leri ve inşallah 2071’leri yine o ruh içerisinde heyecanla kutlayacak olan gençlerimiz, siz bizim geleceğimizsiniz. Aidiyet duygusu dediğimiz ailenizi sahiplenme, şehrimizi sahiplenme, ülkemizi sahiplenme, yerli ve milli anlayış içerisinde değerlerimizi sahiplenme olmazsa olmazımız olan ay yıldızlı Türk bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi, dinimizi sahiplenme duygusu içerisinde tabi ki siz sevgili gençlerimizi seviyor ve sizlere güveniyoruz. Biz de sizlere layık olma yolunda gece demeden, gündüz demeden birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hizmet ediyoruz.”

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Derviş Boztosun da Uygulamalı Bilimler Fakültesi hakkında bilgiler vererek, gençlerin kendilerini gururlandırdığını, 4 yılın sonunda mezun olduklarını ve hepsini canı gönülden tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden birincilik derecesi ile mezun olan Burhan Yavuz’un konuşmasının ardından mezunlara diplomaları takdim edildi. Başkan Büyükkılıç, birincilikle mezun olan Yavuz’a diploma ve birincilik plaketini takdim etti.

Törende katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ filmi de izletildi.