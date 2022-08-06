KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sarımsaklı Barajı nerede ve nasıl gidilir?

Bu alanlardan birisi de kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Sarımsaklı Barajı. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenleri Sarımsaklı Barajı’nda nelerin beklediğini sizler için derledik.

Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar mesire alanlarında vakit geçiriyor. Kayseri’nin de çok sayıda mesire alanı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Kayseri’nin en eski barajı Sarımsaklı Barajı. Kayseri’nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan Sarımsaklı Barajı’nın, kent merkezine uzaklığı 32 kilometredir. Kayseri şehir merkezinden Sarımsaklı Barajı’na gelmek isteyenler Kayseri-Malatya yol ayrımına çıkarak düz devam ettikten sonra, Bünyan’a giden yol üzerinde Sarımsaklı Barajı bulunmaktadır. İsteyenler ilk yol ayrımında sağa dönüp Sarımsaklı barajı mesire ve kamp alanlarına giden yoldan devam edebilirler.

SARIMSAKLI BARAJI’NDA PİKNİK YAPILABİLİR Mİ?

Kayseri’ye yakın olduğu için güzel vakit geçirilecek mekanlardan olan Sarımsaklı Barajında yeşil alanlar, piknik alanları ve kamp alanları bulunmaktadır. Kamp alanında çadır kampı da yapılabilmektedir. Günübirlikçiler için piknik alanları mevcuttur. Mesire alanında yerde ateş yakılmamaktadır. Onun dışında mangal yakılabilmekte.

Sarımsaklı Barajı’nda ayrıca doğa yürüyüşü, hamak keyfi, doğa fotoğrafçılığı ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler yapılabilmektedir. İsteyenler, avlanmanın yasak olmadığı dönemlerde amatör olarak balık da tutabilmekte.