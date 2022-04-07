Kayseri Emniyeti'nden bir ilk

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı ve 4-10 Nisan Polis Haftası nedeni ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Türkiye'de ilk kendi hatıra ormanını oluşturarak, fidan dikim etkinliği düzenledi.

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  • 07.04.2022 16:12
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:31
Kayseri Emniyeti'nden bir ilk
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yılı ve 4-10 Nisan Polis Haftası nedeni ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Türkiye’de ilk kendi hatıra ormanını oluşturarak, fidan dikim etkinliği düzenledi.

Toplam 100 polis memuru ile Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte 250 adet fidan dikildi. Fidan dikimine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kuzucuoğlu, şube müdürleri, büro amirleri ve polis memurları katıldı. Fidan dikme etkinliği ile ilgili bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, “Bugün Emniyet Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümü nedeni ile burada böyle bir etkinlik yapıyoruz. Bölgemizi ağaçlandırarak hem bu bölgede yaşayan insanlara örnek teşkil edecek bir ağaçlandırma faaliyeti yapıp, hem de polis halk ilişkisini daha da arttırmak ve doğaya verdiğimiz değeri bir kez daha ortaya koymak için böyle bir çalışma içerisindeyiz. 10 Nisan’a kadar farklı faaliyetlerimiz var. Yarın stant açma faaliyetlerimiz var, şehit ailelerimizle iftarda bir araya geleceğiz. Pazar günü çelenk koyacağız. Hep beraber bu günleri kutlayıp, teşkilat olarak halkımızla iç içe faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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