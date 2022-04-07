Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Uzman Diyetisyen Mihriban Alemdar 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlıklı beslenmenin önemini anlatarak Ramazan ayında uzun süreli açlık dönemi olduğu için mutlaka sahur yapılmasını önemsiyoruz dedi.

PAYLAŞ
  • 07.04.2022 15:54
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:02
Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Uzman Diyetisyen Mihriban Alemdar; 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla sağlıklı beslenmenin önemini anlatarak; "Ramazan ayında uzun süreli açlık dönemi olduğu için mutlaka sahur yapılmasını önemsiyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Günü dendiğinde akla ilk olarak beslenme ve fiziksel aktivitenin geldiğini ifade eden Alemdar; “Sağlık ruhen, bedenen ve fiziken iyilik halidir ve bunların temeli de beslenmedir. Sağlıklı beslenmeyen insanlarda, obezite, diyabet başta olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkabilmekte. Sağlıklı beslenerek bu tür hastalıkların ortaya çıkmasını önlerken, mevcut bir hastalığımız varsa da onunda ilerlemesini engelleyebiliriz. Bu yüzden beslenme konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca beslenme konusu dengeli ve yeterli olmalıdır. Yeterli ve dengeli beslenmeden kastımız vücudun ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerini her besin kaynağından yeterli miktarda almaktır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivitelerde önem arz etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de haftada 5 gün ve en az yarım saat yürüyüş yapılmasını önermektedir” dedi.

Ramazan ayı için beslenme önerilerinde de bulunan Alemdar; “Sağlıklı beslenme deyince Ramazan’a da değinmeden geçemeyeceğim. Özellikle uzun süreli açlık dönemi olduğu için mutlaka sahur yapılmasını önemsiyoruz. Sahurda da özellikle kahvaltı tarzında tok tutucu besinlerden, süt, yoğurt grubu, peynir, yumurta grubu yer almasını öneriyoruz. Tam buğday çavdar ekmeği tarzındaki besinleri sahurda tüketirseniz uzun süreli tokluk sağlamış olursunuz. Su tüketimi de çok önemli. Ramazan da bunu göz ardı edebiliyoruz. İftardan sonra kesinlikle bol su tüketmeye dikkat edilmeliyiz. İftarda hamur işi, kızartma gibi besinler yerine sağlıklı besinlere yer vermeliyiz. Ramazan ayı süresince az da olsa fiziksel aktiviteyi hayatımıza katmamız, iftardan sonra yapacağımız hareketlilik daha sağlıklı ve rahat bir süreç geçirmemize yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

TÜMSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

TÜMSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması

Özdoğan: 'Gönüllere dokunuyoruz'

Özdoğan: 'Gönüllere dokunuyoruz'

Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya

Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya

Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları

Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları

KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor

KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın'

Ataş'ın Kayseri önergesini Ak parti ve Mhp reddetti

Ataş'ın Kayseri önergesini Ak parti ve Mhp reddetti

DAHA FAZLA
Develi Belediye Başkanı Cabbar: 'Gacer ekmeğinin patentini almaya çalışıyoruz'

Develi Belediye Başkanı Cabbar: “Gacer ekmeğinin patentini almaya çalışıyoruz”

İlerlemiş yaşlarına rağmen, tarladan sofraya üretim yapıyorlar

İlerlemiş yaşlarına rağmen, tarladan sofraya üretim yapıyorlar

OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret

OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret

Kitap sohbetlerinde bu ay 'İslam' konuşuldu

Kitap sohbetlerinde bu ay 'İslam' konuşuldu

Yabancı uyruklu öğrenciler Medeniyetin Burçları Derneği iftarında buluştu

Yabancı uyruklu öğrenciler Medeniyetin Burçları Derneği iftarında buluştu