Kayseri doğa konusunda 'Yeşil Vatan Tırı' ile bilinçlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklar başta olmak üzere vatandaşları ormanlar hakkında bilinçlenmek amacıyla hazırlanan ’Yeşil Vatan Tırı’ Türkiye turuna Kayseri ile devam etti. .

Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Yeşil Vatan Tırında vatandaşlar orman ve yeşil alanlar hakkında bilinçlendirilerek, etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinliklerde içerisinde yer alan oyunları kazanan yarışmacılara da orman ve yeşil alanı koruma ile ilgili kitaplar hediye edildi. Doğa ile ilgili 5D sinema gösterilerinin de düzenlendiği tırda, vatandaşlar keyifli anlar geçirdi. Etkinlik yetkilisi Abdullah Sütçü, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün vesilesiyle Kayseri halkına ormanlarımızı, doğamızı, yeşilimizi, vatanımızı, ülkemizi ve bayrağımızı korumak amaçlı hem etkinlik yapıyoruz hem insanlarımıza genel anlamda ormanla, yeşille ve doğa ile alakalı bilgiler veriyoruz. Çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Özellikle çocuklarımızın bilinçaltına girme amaçlı 5D sinemayı kullanıyoruz. Burada yarışmalar yaparak, onları eğlendirerek, güzel çözümler üreterek, onlarla hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz. Böylelikle çocuklarımıza daha güzel bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah başarıyoruzdur. Bunu temenni ediyor ve inanıyoruz. Kesinlikle bir yaş grubumuz yok. Biz 7’den 70’e değil, 2 yaşından 90 yaşına kadar bütün halkımıza hitap ediyoruz. Buna inanıyorum ki gözlerinde zaten bunu görüyoruz. Hitap ettiğimiz kesimde kesinlikle bir sınırımız yok. Okul sınırımız, çalışan sınırımız yok. Herkes bu etkinliğe katılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Doğa, ağaçlar ve ormanları vatan olarak kabul ettiklerini dile getiren Sütçü, "Tırımızın ismi Yeşil Vatan Tırı ve Türkiye turnemize yaklaşık 1 buçuk ay önce başladık. Şu anda Kayseri durağımız 11’inci durak. Gittiğimiz her bölgede 3-4 gün kalıyoruz. Bugün 3’üncü gün 1 gün daha Kayseri’de kalacağız. Yarından itibaren Kayseri’yi bitireceğiz. Ben de sizlerden biriyim. Bende bu ülkenin bu bayrağın altında yaşıyorum. Doğamız, ağaçlarımız ve ormanlarımız bizim her şeyimiz, biz ormanlarımızı vatan olarak kabul ediyoruz. Sizde aynı şekilde kabul etmeye devam edin. Orman yangınlarımızın yüzde 90’ını biz oluşturuyoruz. Orman yangınlarına dikkat edelim. Olmaması içinde elimizden gelenin daha fazlasını yapalım. Çocuklarımıza bu eğitimi verelim. Büyüklerimize bu eğitimi verelim, bilen bilmeyen herkes birbirlerini bu şekilde örgütlesinler. Yeşil vatanımızı korumaya devam edelim. Daha da güçlendirelim" dedi.