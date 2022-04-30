Talas'ın kütüphanelerine bayram ayarı

Talas Belediyesi’ne ait kütüphanelerin çalışma saatlerinde Ramazan Bayramı’na özel güncelleme yapıldı. Düzenlemeye göre Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphaneleri Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Talas’ın uyumayan kütüphanesi 7/24 Kütüphane 1 Mayıs Pazar günü saat 12.00’den itibaren kapalı olacak ve 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00’de yeniden hizmet vermeye başlayacak. Aynı şekilde Altıntepe Semt Kütüphanesi de 30 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’den başlayarak kapalı olacak ve 5 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’da kapılarını yenide araştırmacıların hizmetine açacak.

Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi, Ramazan Bayramının ardından hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.