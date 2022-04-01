Kayseri Diş Hastanesi, iftar sonrası hizmet vermeye devam edecek

Hastaneden yapılan duyuruda, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı açısından vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla iftardan sonra 23.30'a kadar hizmet verileceği açıklandı. Gündüz poliklinik hizmetlerinin ise aksamadan aynı şekilde devam edeceği, nöbet kliniğinin 24 saat açık olacağı belirtildi.

Açıklamada hastaların 182’yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu alarak istedikleri hekim tarafından sıra beklemeden muayene olabileceği hatırlatıldı.