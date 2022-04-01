Kayseri Diş Hastanesi, iftar sonrası hizmet vermeye devam edecek
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ramazan ayı boyunca iftar sonrası poliklinik hizmeti verecek.
- 01.04.2022 16:50
- Güncelleme: 01.04.2022 16:50
Hastaneden yapılan duyuruda, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı açısından vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla iftardan sonra 23.30'a kadar hizmet verileceği açıklandı. Gündüz poliklinik hizmetlerinin ise aksamadan aynı şekilde devam edeceği, nöbet kliniğinin 24 saat açık olacağı belirtildi.
Açıklamada hastaların 182’yi arayarak veya www.mhrs.gov.tr internet adresinden randevu alarak istedikleri hekim tarafından sıra beklemeden muayene olabileceği hatırlatıldı.
1ha
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