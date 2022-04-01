Doğalgaza peş peşe zamlar geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre; dünya enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler ve doğalgazın yüzde 99 oranında ithal bir enerji kaynağı olması gerekçe gösterilerek 1 Nisan 2022 itibarıyla farklı tarifelerde farklı oranlarda fiyat artışı yapılacağı duyuruldu.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 35 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

METREKÜP BAŞINA DESTEK DEVAM EDECEK

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, devletin mesken abonelerine metreküp başına vereceği sübvansiyonun devam edeceği de belirtildi. Söz konusu açıklamada, "Bu artışa rağmen konutlarda kullanan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.