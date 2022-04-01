Doğalgaza peş peşe zamlar geldi
Doğalgazda bugün itibarıyla peş peşe zamlar geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, meskenler için doğalgaz birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için birim fiyatta yüzde 44,30, elektrik üretimi dışı birim fiyatında ise yüzde 50 fiyat artışına gidildiği açıklandı.
- 01.04.2022 16:47
- Güncelleme: 01.04.2022 16:47
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre; dünya enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, artan maliyetler ve doğalgazın yüzde 99 oranında ithal bir enerji kaynağı olması gerekçe gösterilerek 1 Nisan 2022 itibarıyla farklı tarifelerde farklı oranlarda fiyat artışı yapılacağı duyuruldu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 35 oranında artış yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
METREKÜP BAŞINA DESTEK DEVAM EDECEK
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, devletin mesken abonelerine metreküp başına vereceği sübvansiyonun devam edeceği de belirtildi. Söz konusu açıklamada, "Bu artışa rağmen konutlarda kullanan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.