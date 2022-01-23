Kayseri'deki OSB'lerde 3 gün süreyle üretim duracak

İran'dan Türkiye'ye yapılan doğalgaz arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle sanayi tesislerine 3 gün süreyle elektrik verilemeyeceği açıklandı. 4 OSB'nin bulunduğu Kayseri'de de fabrikalar, belirlenen günlerde üretim bantlarını durduracak. 

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  • 23.01.2022 12:02
  • Güncelleme: 23.01.2022 12:02
Kayseri'deki OSB'lerde 3 gün süreyle üretim duracak

 

İran’dan Türkiye’ye gelen doğal gazın 10 gün süreyle kesintiye uğramasının ardından sanayi tesislerinde önce doğalgaz şimdi de elektrik kesintilerine gidilmeye başlandı. Serbest bölgeyle birlikte 4 organize sanayi bölgesi bulunan Kayseri’de de sanayici uygulanacak elektrik kesintileri nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. TEİAŞ’tan OSB müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 gün süreyle elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. OSB’lerdeki kesinti durumu son düzenlemeye göre şu şekilde oldu; “Kayseri 1. OSB Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri 00:00 ile 23.59 saatleri arası (yani 3 tam gün / 72 saat) elektrik kısıtı uygulanacak.

Mimarsinan OSB, İncesu OSB ve Kayseri Serbest Bölge’de ise Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri 00:00 ile 23.59 saatleri arası (yani 3 tam gün / 72 saat) elktrik kesintisi uygulanacak. 

OSB ÜYELERİNE GÖNDERİLEN DUYURU

Elektrik kesintisiyle ilgili Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü, üyelerine gönderdiği yazıda belirlenen günlerde elektrik kısıntısı/kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yazıda; “Bahsedilen günlerde üretim hatlarının durdurulması, sadece emniyet-güvenlik tedbirleri amaçlı kullanılabileceği belirtilmiştir. Uymayan OSB'lerin, Sanayilerin ( belirlenen max. demantı geçtiği tespiti halinde) tamamıyla elektrik verilemeyeceği-kesileceği tarafımıza özellikle uyarıda bulunulmuştur. Bu konuya siz değerli üyelerimizin riayet edeceğini bekler, saygılar sunarız” ifadelerine yer verildi. 

OSBÜK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de yaptığı yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin sanayi üretimini olumsuz etkilediğini vurguladı. Kütükcü, “İran doğal gazının ülkemize arzında yaşanan kesinti ile birlikte önce sanayicilerimize, BOTAŞ tarafından doğalgaz kullanımı ile ilgili kapasitelerini yüzde 60 ile sınırlandırmaları yönünde bir karar geldi. Organize sanayi bölgeleri olarak bu süreci yönetmeye çalışırken, hemen ardından TEİAŞ organize sanayi bölgelerimize ortalama üç günü bulan elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi. Organize sanayi bölgelerimiz şu anda bu süreci yönetmek, sanayicilerimizin üretim kayıplarını minimumda tutmak için olağanüstü gayret gösteriyor. Ancak buna rağmen şunu biliyoruz ki, üretimin ve ihracatın ivmelendiği bir dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye ve sanayi üretimine mutlaka olumsuz bir yansıması olacak” şeklinde konuştu.

BGC

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