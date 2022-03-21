Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il koronavirüs vaka tablosu açıklandı. Kayseri'de vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. 

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  • 21.03.2022 18:24
  • Güncelleme: 21.03.2022 18:24
Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Türkiye geneli vaka sayısı haritasını açıkladı. Risk haritasına göre Kayseri'de vaka oranı aşağı yönlü seyrediyor. 
Geçen hafta 100 bin nüfusa oranla 459,23 olan vaka sayısı bu hafta 198,42 olarak kayıtlara girdi. Önceki haftaya göre aradaki düşüş 260,81 farkı oldu.

1ha

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