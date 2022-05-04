Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri - Malatya karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 

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  • 04.05.2022 19:01
  • Güncelleme: 04.05.2022 19:02
Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
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Kaza, Kayseri - Malatya karayolu Kamber mevkiinde meydana geldi. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü henüz belli olmayan araç yoldan çıkarak devrildi. Ters dönen araçta bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan M. T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan M.T. ile sol kolunda travması bulunan yaralı ve hafif yaralı 2 çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hafif yaralı bir kişi de ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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