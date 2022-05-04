Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sel ve heyelana neden oldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları aralıksız şeklide devam ederken, Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yaraları en kısa zamanda saracağız" dedi.

İlçede gün boyu etkili olan yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu ise meydana gelen heyelan sonucu kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmaları yoğun şekilde devam ederken Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Kapuzbaşı Mahallemizde yoğun yağmur ve dolu sonrası yollarımızda meydana gelen yaraları en kısa zamanda saracağız" ifadelerini kullandı.